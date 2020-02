Lat-Dior / 9 ème journée Ligue 2 : Les étudiants enfoncent Africa Promo.

Le Duc est venu s'imposer cet après midi au stade Lat Dior de Thiès face à Africa Promo Foot (1-0). Le but de Marc Gomis à la 65" a permis au Duc d'empocher les 3 points de la victoire. Une victoire qui permet aux étudiants de remonter au classement, alors que Africa Promo foot (13 ème, 7pts) s'enfonce de plus en plus.

Après une défaite devant le Thiès FC (2-1) et un nul (1-1) devant Amitié FC, le Duc boucle son dernier déplacement à Thiès avec une victoire qui confirme son regain de forme. Avec 9 points au compteur avant cette 9 ème journée, le Duc fait une bonne opération.