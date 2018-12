Lansana Gagny Sakho au lancement d’ADAS : « Nous pouvons gagner jusqu’à 60% au premier tour sur Dakar »

Le directeur général de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS), Lansana Gagny Sakho lance, ce dimanche 30 décembre 2018, son mouvement politique dénommé : Alliance pour le Développement et l’Avenir du Sénégal (ADAS) au théâtre national Daniel Sorano. Ce, en présence de plusieurs autorités ainsi que des militants venus de l’intérieur du pays.

Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Mansour Faye, préside les activités du lancement du mouvement ADAS qui compte s’investir massivement pour la réélection du président Macky Sall au sortir du 24 février 2019, dès le premier tour.

Lors de cette cérémonie, ils ont mis au point les réalisations du président de la République en faveur du développement économique et social du Sénégal dans le cadre du Plan Sénégal émergent (PSE).

Ainsi, le directeur général de l’ONAS se dit convaincu d’une victoire éclatante du chef d’État sortant, Macky Sall, au premier tour avec au moins 60% des suffrages à Dakar...