Landing Savané, pôle de la majorité : « Ce dialogue est entre de bonnes mains »

Landing Savané qui parlait au nom du pôle de la majorité lors de l’ouverture du dialogue national, a indiqué que sur le choix de la personnalité pour présider ce dialogue à savoir Famara Ibrahima Sagna, choix ne pouvait être meilleur. Il est aussi revenu sur la longue tradition du dialogue au Sénégal.



« Le dialogue est une valeur sénégalaise. Depuis notre enfance jusqu’ici, nous avons vécu des moments parfois agréables, d’autrefois difficiles mais toujours et partout le dialogue a permis de surmonter tous les obstacles. C’est pour cela que quand vous appelez à ce dialogue, vous ne faites que renouer avec ce qui est le Sénégal des profondeurs. Les sénégalais seront d’autant plus optimistes que vous avez choisi la personne qu’il faut. Le Président Sagna est une personne qui bénéficie d’un large consensus et ce dialogue est entre de bonnes mains », fera-t-il savoir.