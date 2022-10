Lancement réseau des élus de Yewwi: Ousmane Sonko élu président de l'association des maires de l'opposition

Les leaders de Yewwi Askan Wi, ont procédé au lancement officiel du Réseau des élus locaux (Réel) de leur coalition, ce samedi 15 octobre 2022, à Dakar.



Lors de l'assemblée générale, le maire de la commune de Ziguinchor, le président Ousmane Sonko a été choisi pour diriger la nouvelle association des maires de la coalition Yewwi et les listes indépendantes, suivi du maire de la ville de Dakar, Barthélémy Dias comme premier vice-président, suivi de Babacar Guèye, Président conseil départemental et le maire Amina Kanté comme troisième adjoint au maire.



« Nous avions tenu un séminaire après les élections locales à la ville de Dakar pour revenir avec les maires et présidents de conseil départemental issus de Yewwi Askan Wi... », a déclaré Ousmane Sonko.



Le nouveau président du Réel se réjouit et affirme que ce réseau est fait pour la bonne marche des collectivités territoriales, pour leur développement et celui du pays.



« Nos portes sont totalement ouvertes à tous les élus convaincus par notre démarche et objectifs, qu'il fasse partie de l'opposition ou du parti pouvoir... », a-t-il ajouté.



Il terminera ses premiers propos en appelant les élus de la coalition Yewwi, membres du bureau ou non à se mettre au travail pour le bien-être et la réussite de leur collectivités territoriales...