« 15 000 parrains », c’est le quota fixé par le Président Macky Sall pour Mbao.... Pour Abdou Karim Sall, Coordinateur communal de BBY, suivi en cela par Abdou Ndoye du PS, El Hadj Gningue de l'AFP, Banel Touré de la LD et Oude Sagna de AJ, cela ne pose aucun problème. Ils l’ont fait savoir, ce lundi 3 septembre 2018, lors d’une assemblée générale d’informations et lancement officiel du parrainage à Mbao. Pour le DG de l’ARTP et ses camarades, le seul combat qui vaille aujourd’hui est de tout faire pour que « tous ces 15 000 parrains soient de potentiels électeurs pour l’APR dans la commune de Mbao...»