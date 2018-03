Lancement officiel du groupe d’appui pour l’action et la solidarité (GAAS) : Awa Faye Ndiaye derrière Marième Faye Sall pour la réelection de Macky Sall en 2019

Le Groupe d’Appui pour l’Action et la Solidarité (GA.A.S) qui a pour vocation d’appuyer la première dame du Sénégal, avec comme slogan « Mouvement Marième FAYE SALL, Rawatiak Macky en 2019 » a organisé ce jour sa cérémonie de lancement au CICES de Dakar sous la présence effective du Dr Anta Sarr Diacko Déléguée Générale à la protection sociale et à la Solidarité Nationale venue représenter le Ministre de la femme, de la famille et du genre, Ndèye Salimata Diop Dieng.

La manifestation de ce lancement a eu comme stratégie un panel pour expliquer les réalisations du président Macky Sall, mais aussi voir quelle stratégie mettre en place pour réelire le Président Macky Sall en 2019 .

Un groupe qui d’après sa présidente Awa Faye Ndiaye est né en juin 2017 et qui a pour but de pratiquer la politique de développement : “ je n’ai jamais fait de politique, ma mission est d’être aux côtés de la première dame Marième Faye Sall pour l’amélioration du quotidien de la population sénégalaise ...