Lancement officiel du RENFORT à Kolda : Aliou Sall, l’ex maire de Guédiawaye nommé coordonnateur national du mouvement.

La rencontre nationale des forces républicaines pour le travail (RENFORT) / Dolèle Rewmi, vient d’être lancé officiellement à Kolda ce samedi 26 février 2022. Et ce mouvement de soutien au président Macky Sall a choisi comme coordonnateur national, Monsieur Aliou Sall. L’annonce a été faite par Aminata Ly, la chargée de communication de ce nouveau mouvement politique.

Ce mouvement compte ainsi accompagner les actions et les efforts du gouvernement dans la construction du pays.

Selon Mme Ly, « nous accompagnons le gouvernement en raison des résultats honorables obtenus par notre pays sur le plan économique, malgré les effets néfastes de la situation sanitaire liée à la pandémie de la covid-19. Mais, aussi nous avons noté la maitrise de l’inflation et la mobilisation de moyens propres et extérieurs facilitée par une politique de civisme fiscal et une crédibilité de la signature du Sénégal vis à vis des partenaires au développement... »



Dans la foulée, elle estime que ce soutien se justifie aussi par « la baisse des prix des denrées de première nécessité pour soulager les populations. Mais également, il y a le leadership de la diplomatie sénégalaise avec la nomination de Macky Sall à la tête de l’union africaine. »



Sans langue de bois, elle ajoute : « il a aussi préservé notre pays de la menace terroriste et a baissé l’intensité du conflit au sud pour un développement endogène, sans compter les réalisations du PUMA et du PUDC qui ont convaincu plus d’un... »

À la rencontre, beaucoup de personnalités venues d’horizons divers ont pris part pour marquer leur adhésion à ce mouvement naissant qui est décidé à prendre toute sa place...