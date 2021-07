Lancement du programme « Xëyu ndaw yi » : 12.000 agents affectés au service du cadre de vie et de l'urbanisme

Le programme « xëyu ndaw yi » est lancé officiellement ce lundi sous l’assistance des ministres de l’urbanisme, de l’emploi, de la jeunesse et de l’économie numérique, mais aussi du coordonnateur de l’UCG. Ce programme spécialement initié pour venir en aide aux jeunes en plus des dispositifs d’emploi existants. En effet, il touche l’ensemble des segments d’activités de l’économie du pays, aussi bien de la gendarmerie que de la police.



Aujourd’hui, l’attention est portée dans le domaine du cadre de vie et de l’hygiène publique. En effet, parmi les 65 mille emplois prévus 12 milles sont alloués dans ce secteur dont 10 mille pour l’UCG et 2 mille pour le cadre public.



De ces 12 mille agents, 1438 couvriront spécifiquement le département de Dakar.



Le ministre de l’urbanisme de préciser que ces contrats signés durent 2 ans et ne sont renouvelables qu’une seule fois. « Si toutefois l’agent n’est pas sérieux dans son travail, il sera sanctionné et exclu du programme et sa place sera donnée à un autre apte à faire preuve de responsabilité et d’engagement dans ce service. »



D’ailleurs, concernant les salaires, le président de la République a décidé de passer de 75 mille à 100 mille francs par mois, à leur plus grand bonheur. Une motivation de plus pour booster ces jeunes.



La cérémonie de lancement a démarré à Colobane, dans l’enceinte de l’ADIE pour se terminer à la mairie de Guédiawaye...