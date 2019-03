Lancement du programme "Choose Africa" : «Le Sénégal est le visage de l’Afrique qui réussit…» (Bruno Le Maire, Ministre de l’Économie et des Finances de France)

Le programme « Choose Africa » est lancé ce 29 mars 2019, au niveau de la chambre de commerce de l’industrie et d’agriculture (Cciad) sise à la place de l’Indépendance.



La cérémonie a été présidée conjointement par Amadou Bâ, le ministre de l’Économie des Finances et du Plan et de son homologue de la France, M. Bruno Le Maire.



En effet, l’initiative « Choose Africa » est une concrétisation de la volonté d'Emmanuel Macron, président de la République Française. Cette initiative s’inscrit dans la continuité des engagements de la France à soutenir l’entrepreneuriat africain.



L’objectif de cette initiative est d’accompagner dix mille (10 000) entreprises africaines, dont plus de six cents (600) en fonds propres avec plus de 2,5 milliards consacrés au financement des TPE/PME d’ici 2022.



Le Sénégal a été choisi pour abriter cette cérémonie, car, à en croire le ministre de l’économie et des finances de la France, Bruno Le Maire : « le Sénégal est le visage de l’Afrique qui réussit… », faisant allusion aux performances exceptionnelles au niveau de sa croissance économique ces dernières années.