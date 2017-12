Lancement du mouvement ''Actions Kaolack'' : Le développement de la ville de 'Mbossé' à l'honneur

Le mouvement '' Actions Kaolack '' a été lancé ce samedi dans un hôtel dans la même ville. Ainsi, les initiateurs entendent participer à l'essor de leur localité en mettant en oeuvre des projets porteurs. " Nous allons mutualiser nos forces pour créer une synergie d'actions qui va contribuer au développement de Kaolack. Nous avons axé notre plan d'actions sur un concept nouveau, qui est un financement participatif", a souligné le président de la commission communication, Papa Mayloute Ndiaye.



Parlant de la pertinence des programmes dudit mouvement, le chargé de com' de poursuivre. " En l'espace de 2 mois, nous avons pu recueillir plus de 3 millions de Fcfa. Nous allons lancer une nouvelle société anonyme dénommée ' Actions Kaolack SA' et son objectif est de créer des dérivés pour réduire le taux de chômage à Kaolack et aider l'association à dérouler ses activités. "



"Actions Kaolack" entend aussi s'activer dans d'autres secteurs tels l'éducation, la santé, la culture etc. D'ailleurs, en marge de la cérémonie de lancement dudit mouvement, les membres se sont rendus à la pédiatrie de l'hôpital régional de Kaolack pour offrir aux enfants des cadeaux de Noël.