Lancement du guichet unique dédié au projet des 100.000 Logements : Le ministre des finances compte sur l’engagement des présidents de sections régionales pour un fonctionnement optimal.

Le Radisson Blu de Dakar a abrité ce mardi 13 Juillet, la cérémonie de lancement du guichet unique du projet des 100.000 Logements.



Une cérémonie présidée par le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo et co-présidée par le ministre de l’Urbanisme, du Logement, de l’Hygiène Publique, Abdoulaye Seydou Sow.





Selon Abdoulaye Daouda Diallo, la mise en place de ce guichet unique marque une étape importante dans la réalisation du projet des 100.000 logements et facilitera ainsi aux sénégalais d’ici et de la diaspora l’accès à ces logements.







Une avancée significative complétant les autres leviers supports destinés à donner corps au projet des 100.000 logements. Entre autres, le fonds de l’habitat social, le régime fiscal et douanier dérogatoire au droit.



Par ailleurs, ce guichet unique permettra de raccourcir le délai de traitement des dossiers relatifs notamment à l’immatriculation et au morcellement des assiettes foncières, à la délivrance des autorisations de construction ainsi que des certificats de conformité. Il permettra ainsi aux promoteurs immobiliers de bénéficier d’exonérations fiscales prévues dans la réalisation de ce projet.







Aux bénéficiaires des logements, le guichet leur permettra dans le cadre du projet, de disposer de leur titre dans des délais raisonnables.



Pour finir, le ministre de rappeler qu’avec 250.000 inscrits et plus de 2.000 logements déjà en construction, le fonctionnement optimal du guichet dépendra largement de « l’engagement des présidents de section ainsi que les coordonnateurs des antennes régionales que sont les gouverneurs de région et de l’ensemble des membres représentants des structures concernées. »







Dans cette même mouvance, il déclare : « Cette dynamique va se poursuivre avec la réunion prochaine de la commission d’agrément et du contrôle du respect des engagements chargés de statuer sur les demandes d’agrément de promoteurs engagés dans un programme de construction d’immeubles à usage de logements agréés par l’État. Il en sera de même dans le domaine du financement du projet des 100.000 logements avec un plan d’action triennal d’investissement prenant en compte l’accompagnement de promoteurs immobiliers, la redynamisation des coopératives ».