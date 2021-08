Lancement du comité de lutte contre les MTN : 7.885.156 personnes infectées enregistrées, le Sénégal s’engage les éradiquer à l’horizon 2030

Le comité national de lutte contre les maladies tropicales négligées (cnlmtn), créé depuis le 07 juin 2021 par arrêté n°019513 du ministère de la santé et de l’action sociale est lancé officiellement ce mardi.



Une rencontre à laquelle ont pris part les acteurs de la santé, la société civile, le secteur privé, les partenaires au développement, et les organisations non gouvernementales. Ces maladies tropicales négligées qui demeurent handicapantes, qui provoquent la cécité, des mutilations, qui défigurent et empêchent parfois le rendement scolaire chez certains enfants, allant même jusqu’à affecter tout une famille. Le Sénégal, à l’instar de nombreux pays africains, est endémique à 13 sur les 20 maladies tropicales négligées recensées dans le monde. En effet, la population avec risque de contracter une MTN au Sénégal ayant besoin de chimiothérapie préventive, est estimée à 7.885.156 personnes.



Ainsi, ce comité qui est constitué d’une commission scientifique chargée de la recherche opé rationnelle, des aspects parasitaires et entomologiques, ainsi que de la lutte anti-vectorielle ; de la commission formation chargée des aspects cliniques et thérapeutiques, la commission chargée des interventions à base communautaire, de la prévention et de l'information - éducation - communication, de la commission chargée de la gouvernance, de la coordination, de la planification, du suivi et de l'évaluation, et de la commission chargée des interventions Eau-Hygiène-Assainissement, aura pour mission de coordonner les interventions intra sectorielles et inter sectorielles de lutte contre les MTN, de renforcer les capacités d'intervention du Programme national de Lutte contre les MTN, définir les orientations nationales de lutte contre les MTN, assurer le plaidoyer au plus haut niveau pour la mobilisation des ressources requises pour le contrôle et l'élimination des MTN.