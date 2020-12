Lancement du PROMOGED : Un petit bijou qui va couvrir 758 114 ménages ciblés et créer 3000 emplois

Le projet de promotion de la gestion intégrée et de l'économie des déchets solides au Sénégal (PROMOGED) a été lancé ce vendredi 25 décembre 2020. Ce pour renforcer la gouvernance en matière de gestion des déchets solides au Sénégal et d'améliorer les services de gestion des déchets solides.





En prenant la parole, le coordonnateur de "Mbeubeuss Dafadoye", Macoumba Fall a salué l’initiative et s’est engagé à accompagner le projet. Selon lui, ce projet intervient dans Dakar, Thiès, Ziguinchor, Kolda, Sédhiou, Saint-Louis et Matam, soit un total de 138 communes.



À cet effet, il a fait savoir que le budget est estimé à 355 733 343 de dollars. "Dans ce projet, plus de 6 millions de personnes soit 758 114 ménages seront directement impactés. En terme de création d'emplois, plus de 3 000 emplois seront créés", a-t-il révélé...