Lancement du POAS : « Avec la réactualisation de ces POAS, nous allons vraiment maîtriser notre territoire » (Maires)

Les maires des communes de Thieppe (Louga) et de Taïba Ndiaye (Thiès), ont participé à un atelier de lancement du démarrage des plans d’occupation et d’affection des sols (POAS). Cette initiative qui entre dans le cadre du Projet d’Intensification Eco-soutenable de l’Agriculture dans les Niayes (PIESAN) pour le maire de la commune de Thieppe, Mohamed Dia, est un outil indispensable pour les collectivités territoriales en vue d’une bonne gestion frontière et transparente et est aussi primordiale pour la délimitation de la surface cultivable et occupable des collectivités territoriales.



En sus du rôle que ces plans d’occupation et d’affection des sols jouent dans le règlement des différends entre éleveurs et agriculteurs, ils sont perçus dans la commune de Taïba Ndiaye comme une solution majeure pour le règlement définitif des titres fonciers non maîtrisés et l’occupation d’importante réserve de terres et concessions par les entreprises minières. Pour Assane Ndiaye, « avec l’arrivée ou la réactualisation de ces POAS, nous allons vraiment maîtriser notre territoire... »