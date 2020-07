Lancement du "Kalpé" Free money : Entre retrait et dépôt gratuits, Free révolutionne les tarifs de transaction.

En cette période de pandémie où l'économie tourne au ralenti, l'opérateur de téléphonie Free mobile a décidé de rendre plus accessibles ses services afin de satisfaire ses clients.

Free mobile vient en effet de lancer officiellement ce jeudi son porte monnaie électronique Free money. Free money ambitionne de faciliter à tout consommateur sénégalais l'accès à des solutions de transfert et de paiement électronique plus innovantes, sécurisées et à des tarifs innovateurs.

Par ailleurs, il se démarque et propose une offre sur mesure qui accompagne le lancement de la marque : le retrait d'argent et le dépôt sont presque gratuits...