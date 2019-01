Lancement du Consortium Africain de Conseil et d’Organisation (CACO) : « Faire du CACO, un bureau d’étude de référence africaine » (Aliou Sall CDC)

Le Consortium Africain de Conseil et d’Organisation (CACO) est un bureau d’études techniques et d’ingénieurs conseils, devenu depuis 2018 une filiale de la Caisse de dépôt et de consignation (CDC) du Sénégal, dirigé par Aliou Sall. Le CACO intervient à toutes les étapes de l’ensemble des processus des métiers de l’ingénierie et assure la conduite de travaux en matière de coûts, de choix techniques, de délais, etc... c’est ainsi que le directeur général de la caisse de dépôt et de consignation ambitionne de faire du CACO, « un bureau d’études de référence au Sénégal, au niveau de l’UEMOA et en Afrique ».