Lancement des travaux de réhabilitation du môle 3 : "Donner au Président ses premiers projets structurants du Fast Track" (Ababacar Sadikh Bèye)

Fruit de l'excellente coopération entre la République du Sénégal et le Japon, l'agence japonaise de coopération internationale (JICA) a accordé une subvention non remboursable à hauteur de 3.971.000 Yens, soit environ 21 milliards de Fcfa pour le projet de réhabilitation du môle 3. La cérémonie de lancement des travaux s'est tenu ce jeudi 4 juillet au Port autonome de Dakar sous la présence du directeur général, Monsieur Ababacar Sadikh Bèye, madame Aminata Mbengue Ndiaye, ministre de la pêche et d l'économie maritime, du ministre malien des transports et de la mobilité urbaine, Ibrahima Abdoul Ly, l'ambassadeur du Japon S.E Tatsuo Arai ainsi que le représentant de la JICA. Cet important projet d'envergure s'inscrit dans le cadre du PSE et est en droite ligne avec le plan stratégique 2019-2023 du port. À terme, il permettra d'accueillir des navires de 35.000 tonnes, 190 m de long, 29,5 m de large et 12 m de tirant d'eau.

Les travaux répartis en deux phases concernent la construction d'un quai en palplanches (steel pipe pile) long de 350m, la réhabilitation des terre-pleins et voies de circulation, du hangar existant des EMASE et construction de toilettes pour la main d'œuvre portuaire.

Dans son allocution, Aminata Mbengue Ndiaye a indiqué que la réhabilitation du môle 3 va non seulement améliorer les conditions d'exploitation, mais aussi accentuer le transfert de technologie entre les deux pays.

Pour sa part, le Dg du Pad affirme que la réhabilitation du môle 3 construit en 1939 et entièrement dédié au Mali se positionne parmi les premiers projets structurants du Fast Track décliné par le président de la République Macky Sall.