Lancement des travaux de l’aéroport de Saint-Louis : 23 milliards de Francs CFA pour le financement du projet.

Le président de la République a présidé la cérémonie de lancement des travaux de réhabilitation de l’aéroport de Dakar-Bango. Une rénovation sur laquelle les autorités étatiques comptent s’appuyer pour l’envol économique de certains secteurs dont l’agriculture, les productions gazières et pétrolières, le tourisme, entre autres. Avec une enveloppe de 23 milliards de francs Cfa, ces travaux dureront 12 mois.



Au cours de la cérémonie, le président de la République a annoncé que lors du démarrage des travaux de l’aéroport de Saint-Louis, toutes les constructions trouvées sur place seront rasées et reprises par l’entreprise. « Les pistes seront allongées et élargies, avec un système de balisage adéquat pour pouvoir recevoir des avions de référence. Les aérogares intégrant des salons VIP, les tours de contrôle, les stations météorologiques ainsi que les bâtiments techniques seront reconstruits et dotés d’équipements répondant aux normes techniques de dernière génération. Les matériels nécessaires à l’exercice d’activités d’assistance en escale seront également construits suivant les normes mondiales. Le périmètre sera sécurisé par la construction d’un mur de clôture le séparant d’avec les populations pour leur permettre de vaquer correctement à leurs occupations », a déclaré Macky Sall, avant de poursuivre qu’il mettra un fonds pour appuyer les infrastructures aéroportuaires. Pour conclure, le président de la République a rassuré les populations locales et riveraines de l’aéroport que tous les impactés du projet seront indemnisés et personne ne sera lésé dans ses droits.