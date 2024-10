Lancement des Travaux du Port multifonctionnel de Ndayane : Un pas vers le renouveau maritime du Sénégal

Ce mercredi marque une étape clé pour la direction du port autonome de Dakar avec le lancement officiel des travaux du port multifonctionnel de Ndayane. Bien que des travaux préliminaires aient commencé en 2023, notamment avec la construction de la digue, c'est aujourd'hui que débute la phase active des travaux, concentrée sur les infrastructures maritimes et le terminal à conteneurs.







Le port de Ndayane est présenté comme la solution pour revitaliser le secteur maritime sénégalais. Avec Dakar atteignant ses limites opérationnelles et faisant face à une concurrence croissante de ports de la sous-région, ce nouveau port vise à renforcer la compétitivité du Sénégal sur la scène maritime.







Mactar Diallo, secrétaire général du port autonome de Dakar, a souligné l'importance de ce projet, qui représente un véritable symbole de renouveau. Il a également rappelé le partenariat stratégique avec DP World, concessionnaire du terminal à conteneurs de Dakar depuis 2008, qui a contribué à ce développement.







Alassane Diop, directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest de DP World, a précisé que les travaux de dragage et de remblais, couvrant 5 km, fourniront plus de 300 hectares pour le terminal à conteneurs. La capacité initiale de ce terminal sera de 1 200 000 EVP, avec un quai de 850 mètres, capable d'accueillir des navires de grande taille.







Les investissements réalisés visent à répondre aux besoins croissants du secteur maritime et à améliorer la compétitivité des importations et exportations sénégalaises. L’accent sera également mis sur des technologies modernes et respectueuses de l'environnement.







Avec cette initiative, les autorités sénégalaises entendent positionner Dakar comme un hub portuaire incontournable, capable de rivaliser avec les plus grands ports de la côte ouest-africaine, tout en contribuant au développement économique du pays.