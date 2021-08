Lancement des Pôles Emploi : le ministre Yankhoba Diattara annonce le recrutement de 1.226 jeunes à Bambey et une enveloppe d’un milliard

Le président de la République, Macky Sall, tient fermement à respecter la promesse qu'il avait faite aux jeunes du Sénégal à l'issue du Conseil présidentiel de Diamniadio. C'est dans cette optique qu'il a d’ailleurs instruit les ministres Dame Diop et Yankhoba Diattara à poursuivre le lancement des Pôles Emploi logés dans les Espaces Sénégal Services.

Ce mardi 03 août 2021, compte tenu de la pandémie, des délégations des deux ministères ont effectué un déplacement, malgré la pluie torrentielle qui s'est abattue sur le territoire national, pour procéder aux lancements des Pôles de Mbour, Bambey, Diourbel.

À la suite de son collègue, le ministre de l'économie numérique et des télécommunications, Yankhoba Diattara, est rapidement revenu sur l'urgence qui a suscité l'érection de ces Pôles Emploi et Entreprenariat relativement à la vision du Chef de l’État en ce qui concerne la réduction du sous-emploi des jeunes. « Le Chef de l’État, malgré la pandémie, nous a instruits de finaliser le lancement des Pôles Emploi au plus tard le 15 août dans les 45 départements pour que sa promesse faite aux jeunes soit respectée. Maintenant la balle est dans le camp de la jeunesse qui doit s'approprier ces outils pour se faire enrôler afin de bénéficier de la formation, de l'encadrement et du financement », a d'entrée souligné Yankhoba Diattara.

Dans sa logique de rassurer les jeunes quant au déploiement technique du guichet unique, le ministre a signalé que toutes les diligences seront prises pour que la connectivité soit stable et performante. « À notre niveau, avec mon département, nous allons veiller à ce que les procédures techniques ne souffrent d'aucune perturbation car les jeunes qui seront recrutés, en plus de contribuer à bâtir un Sénégal prospère, un Sénégal de tous les possibles, sont également des soutiens de famille qui prennent en charge les préoccupations domestiques et sociales. Donc nous les invitons à s'inscrire et à se tenir prêts à travailler et servir leur patrie », a lancé le ministre Yankhoba Diattara.

Ainsi, les jeunes de Bambey peuvent commencer à se frotter les mains, car « 1.226 d'entre eux seront recrutés dans le cadre du programme Xēyu ndaw ñi. Mieux, le ministre renseigne que la rondelette somme de 1 milliard leur est destinée pour le financement de leurs projets ».

Le projet qui est coordonné par les préfets de chaque département, devrait connaître une rapide diligence concernant les demandes afin que tous les 15 jours des dossiers soient financés...