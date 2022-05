Lors de la cérémonie de lancement des travaux d'aménagement et de bitumage des routes Bambey/Baba Garage/Keur Samba Kane/Toubatoul et Baba Garage/Mékhé/Fass Boye, le maire de Keur Samba Kane, Khalil Ibrahima Fall, a fait un vibrant témoignage sur l'ancien Président du Sénégal, Me Abdoulaye Wade et sur l'actuel Président, Macky Sall.



Il a également saisi l'occasion pour magnifier l'importance de ce nouveau projet routier qui va permettre de désenclaver presque toute cette zone, mais surtout va servir d'interconnexion entre les différentes localités impactées. "Ces routes sont une promesse du Président de la République Macky Sall aux braves populations de cette partie du Khombole et du Cayor. La promesse est tenue, monsieur le ministre et nous lui en sommes tous reconnaissants. Ces infrastructures routières viennent à point nommé car devant définitivement connecter cette localité au reste du pays, avec l'implantation des aménagements agricoles", a-t-il déclaré.



Et d'ajouter : "Ces routes vont jouer un grand rôle dans la promotion économique de notre département. Monsieur le ministre, soyez notre interprète auprès du Président de la République pour lui dire que nous le remercions et le soutenons dans sa politique de développement".



Cette cérémonie de pose de première pierre a été présidée par le ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, Mansour Faye. Presque tous les maires des différentes collectivités territoriales impactées ont pris part à cette cérémonie.



En effet, ce projet va permettre de désenclaver les zones à fort potentiel agricole et économique et favoriser l'interconnexion de ces trois RN avec une accessibilité sur l'Océan Atlantique, plus précisément au niveau de Fass Boye qui se situe dans la zone des Niayes.



Le coût du financement est estimé à 10,7 milliards FCFA et a été financé par l'État du Sénégal et son partenaire, la BADEA et le délai d'exécution est de 18 mois...