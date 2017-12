Lancement de la plateforme “Initiatives 2035” : La mouvance présidentielle pour faire face aux attaques de l’opposition et accompagner le Président.

Prenant conscience de leurs responsabilités et après une analyse approfondie de la situation politique, économique et sociale nationale et internationale, les membres de ce comité d’initiative - un groupe de cadres politiques dont le ministre du tourisme Mame Mbaye Niang, Thérèse Diouf Faye , Maïssa Mahécor Diouf et d’autres personnalités partageant le même idéal républicain et patriotique - ont décidé de créer une nouvelle plateforme d’échanges, de réflexion, d’action et de propositions.



Les motivations du comité d'initiatives i 35, d’après ses initiateurs, se trouvent dans le constat que le Président Macky Sall a initié un ambitieux programme de développement économique et social, et engagé le gouvernement dans la réalisation d’immenses chantiers dans tous les secteurs de la vie nationale qui mèneront à coup sûr notre pays vers l’atteinte de l’objectif d’émergence en 2035. Ainsi Ce programme ambitieux veut faire entrer le Sénégal dans la modernité en tant que locomotive économique en Afrique de l’Ouest...



La mise en place de ce nouvel espace de veille, d’analyse et d’action que constitue i35 a pour objectifs : Offrir un espace de rencontres et de débats; Contribuer à une bien meilleure appropriation des politiques publiques par les citoyens, Participer au renforcement de la qualité du débat public ; Assurer un rôle de force de propositions sur les questions d’intérêt national; Servir au renforcement de la formation des acteurs politiques.



Pour ce faire, il s’agira pour ses membres de mobiliser toutes les énergies positives et combattantes, convaincus de la justesse de la vision du Président Macky Sall et décidés à l’accompagner dans son œuvre de construction nationale en faveur de l’émergence du Sénégal et de la consolidation des acquis du système démocratique.