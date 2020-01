Lancement de la journée nationale de nettoiement : Le président Macky Sall donne le premier coup de balai chez lui à Mermoz...

En compagnie du ministre de l’hygiène publique Abdou Karim Fofana, du Gouverneur et du préfet de Dakar, de l’envoyée spéciale Aissatou Tall Sall et la première dame, le président Macky Sall a lancé officiellement la journée nationale de nettoiement. Le président Macky Sall a donné le premier coup de balai chez lui à Mermoz en présence de ses voisins de quartier entre autres.

Cette journée organisée dans toutes les régions du pays sous la coordination de l'administration territoriale et des élus locaux se veut un cadre d'engagement pour tous afin de vaincre l'insalubrité par une mobilisation citoyenne et nationale pour des maisons, rues, quartiers et des espaces publics propres.