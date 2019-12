Lancement de la journée du Handicap : Cheikh Bakhoum annonce la mise en place d’un des plus grands centres de recyclage des déchets électriques et électroniques en Afrique de l’Ouest



«L'Adie travaille à renforcer la formation de personnes vivant avec un handicap afin de leur permettre de maîtriser la technologie pour qu’elles s’insèrent plus facilement dans le marché de l'emploi», a soutenu Cheikh Bakhoum, Dg de l’Adie ce lundi, lors du lancement de la Journée internationale du Handicap.

Selon lui, le centre des handicapés au travail a besoin d'une extension. Ainsi, «nous prévoyons dans les prochains jours de signer une convention qui permettra de bâtir l'un des plus grands centre d'Afrique de l’Ouest en matière de démantèlement et de recyclage des déchets électriques et électroniques. Avec ce centre qui va être mis en place des centaines d'emplois vont être créées au Sénégal».