Lancement de la distribution de l’aide alimentaire dans la commune de Patte d’Oie : 2300 ménages assistés en attendant les kits de l’État

En attendant l’arrivée de l’aide alimentaire de l’État du Sénégal en faveur des 3 574 ménages impactés par la Covid-19, la mairie de Patte d’Oie a procédé officiellement ce vendredi 12 juin au lancement de la distribution des kits alloués aux démunis de sa circonscription.

Selon le maire Banda Diop, c’est une enveloppe de 118 millions qui a été dégagée par la commune pour l’achat de médicaments (18 millions) et de vivres (100 millions) destinés aux 2 300 familles en difficulté.

Constitué de 50 kilos de riz, de 10 kilos de sucre, de dix litres d’huile et de 18 barres de savon, le kit ne sera livré qu’aux détenteurs d’un bon qui a été délivré par la commission ad hoc aux ayants droit.

À en croire le maire, il ne fait aucun doute que l’aide alimentaire sera remise à ceux qui y ont droit. C’est pour cette raison, souligne Banda Diop, que la commission ad hoc a collaboré avec les relais locaux, à savoir les imams, les « Badiénou gox » et les présidents d’Asc pour un travail inclusif à même d’éviter de léser les réels destinataires.

La même transparence sera observée dans la distribution de l’aide de l’État. Pour cela, le maire Banda Diop assure qu’il s’appuiera sur le registre national unique qui, à l’en croire, ne présente aucune défaillance.