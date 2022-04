Lancement de la coalition TABAX JOTNA : 39 partis et mouvements partants dont 25 ont déjà apposé leur signature.

Boubacar Camara et Abdoulaye Niang ont lancé officiellement, ce samedi 09 avril 2022, à la résidence Abass Fall, leur coalition politique «TABAX JOTNA », qui regroupe deux coalitions : celle de JOTNA, et JENGU- TABAX, ainsi que des partis politiques et des mouvements pour participer aux législatives du 31 juillet prochain.