Lancement de la coalition Sonko Président / Barthélemy Dias apporte le soutien de Khalifa Sall et raille le chef de l'État : " Nous sommes en présence d'un grand Saï Saï... La 3ème alternance est inévitable "

Présent à l'occasion de la cérémonie de lancement de la coalition Sonko Président, le maire de Mermoz/Sacré-Cœur, Barthélémy Dias, tout de blanc vêtu a réaffirmé le soutien de Khalifa Sall à Ousmane Sonko. Un acte de haute portée vu l'actuelle configuration du champ politique plus que jamais imprévisible. La proximité récemment notée entre Sonko et Barth est ainsi confirmée, laissant cours à plusieurs supputations.



Toutefois, un ralliement de Khalifa Sall n'a pas été explicitement déclaré par Barthélémy Dias, qui s'est livré à un discours tantôt flatteur et adhérent aux principes de Sonko et de sa coalition, tantôt incendiaire à l'encontre du président Macky Sall : " Il faut que vous sachiez que nous sommes en présence d'un grand Saï Saï, Saï Saï bou reuy... ", conclura t'il devant une assistance amusée.