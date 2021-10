Lancement de la coalition « Défar Sa Gokh » : Quand Adama Faye défie ouvertement Macky Sall et son Benno Bokk Yaakaar.

« Je tiens à informer l’opinion nationale de la formation de notre coalition sous le nom de « Défar Sa Gokh » et dont je suis le plénipotentiaire. » Adama Faye, le beau-frère du président Macky Sall, a officiellement lancé sa coalition « Défar Sa Gokh », en vue des prochaines élections locales et départementales, a-t-on appris du quotidien Les Échos dans sa livraison de ce jeudi.



Mieux, d’après la même source, preuve de sa détermination d’aller au bout de sa logique, le petit frère de la première dame, a même déposé une caution de 30 millions FCFA (15 millions FCFA pour les locales et 15 millions FCFA pour les départementales.) Un acte de défiance envers le chef de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY), mais aussi un rejet de ladite coalition qu’Adama Faye semble considérer comme étant antidémocratique. »



Alors que la majeure partie des responsables politiques regroupés au sein de BBY attendent les instructions du chef de la coalition, Macky Sall, concernant le choix des candidats au niveau des diverses communes. Le plénipotentiaire de « Défar Sa Gokh » de leur tendre la main en ces termes crus : « Nous comptons désigner comme mandataire toute personne libre, responsable, ambitieuse, engagée au service de sa communauté et déterminée à briguer la mairie de sa communauté pour un changement objectif et surtout inclusif. » Une main tendue aux responsables de BBY qui souhaiteraient être candidats dans leurs communes, qu’ils soient désignés ou pas par le patron de BBY.



Poursuivant, il jure : « Moi, Adama Faye, je ne compte jamais trahir cette mission… Pour rien au monde on ne me surprendra clignoter à gauche pour ensuite tourner à droite. » Il insiste sur les opportunités que pourrait offrir sa coalition : « Les ambitions sont aujourd’hui bloquées par ce filtre financier que constitue la caution de 15 millions… La coalition Défar Sa Gokh a pour symbole le soleil jaune et dont les rayons illuminent et éclairent notre voie patriotique, frappé d’un cheval ailé cabrant magistralement tel Albourakh… »



Selon Adama Faye, le choix du maire est exclusivement réservé à la base pour les populations et par les populations. Aux responsables de BBY, il fera comprendre que le choix de Macky Sall est déjà fait et que beaucoup d’entre eux seront surpris…