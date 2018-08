Lancement de la campagne de parrainage du président Macky Sall : Le pari réussi de la majorité présidentielle

La majorité présidentielle a lancé, mercredi la campagne de parrainage du président Macky Sall, en réunissant les leaders des partis alliés. Une occasion pour ces derniers de rappeler les réalisations clés du chef de l’Etat. Tous les membres de la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby) étaient présents au Cicad de Diamniadio.



Dans l’ambiance d’un meeting électoral, les militants se sont offert une bonne partie de danse, au rythme des tambours et chants. À la veille de la campagne de collecte de signatures, les organisateurs de la cérémonie de lancement de la campagne de parrainage du président Macky Sall ont donc réussi leur pari. Des dizaines de personnes se sont réunies, à l’appel des leaders de partis de la majorité présidentielle, notamment Moustapha Niasse, Ousmane Tanor Dieng, Souleymane Ndéné Ndiaye, Modou Diagne Fada, entre autres.



Les chefs de file des partis et mouvements alliés ont appelé à voter Macky Sall à la présidentielle de 2019. Devant la foule, Modou Diagne Fada a déclaré : “Le président de la République a beaucoup fait pour le pays. C’est la première fois que je viens au Centre international de conférence Abdou Diouf (Cicad). J’ai été impressionné. À côté, vous avez construit Dakar Aréna et bientôt l’inauguration de l’Arène nationale". A l’en croire, l'objectif est d'inviter le plus grand nombre de citoyens à soutenir Macky Sall, pour sa réélection au premier tour de la présidentielle de février 2019. " Nous invitons tout le monde à y adhérer. Macky Sall a beaucoup réalisé", a-t-il magnifié...