Lancement de la campagne de parrainage : Macky Sall réunit le gotha de la majorité présidentielle

Ce mercredi, le Centre international de conférence Abdou Diouf (Cicad) a abrité la cérémonie de lancement de la campagne de parrainage du président Macky Sall. Le Chef de l’Etat a fait coup double pour séduire encore plus le gratin de la majorité présidentielle en réunissant pas moins d'une dizaine de leaders de partis alliés, d'anciens ministres de Abdoulaye Wade, entre autres. Pratiquement toute la crème de la mouvance présidentielle était réunie au même endroit et a salué les réalisations du président Sall.



On a pu remarquer Moustapha Niasse, le président de l’Assemblée nationale, Ousmane Tanor Dieng, président du Hcct, Souleymane Ndéné Ndiaye, Modou Diagne Fada, Serigne Mbacké Ndiaye, etc... A l'heure où nous écrivons ces lignes, ils sont assis en face du présidium, occupé par le Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne et les membres du gouvernement. Sans oublier les directeurs généraux et la coordinatrice du pôle parrainage, Aminata Mimi Touré, qui a pris la parole en premier, devant le président de la République.



Préparée en quelques jours, la cérémonie de lancement de la campagne de parrainage du président Macky Sall est inédite par son ampleur. En face, le Chef de l’Etat a lancé un appel à l’unité. « L’impératif est de se rassembler et de s’unir pour soutenir ma candidature. Les querelles nous freinent. Les tiraillements nous portent préjudice par rapport à nos ambitions. Les querelles de tendance et de positionnement ne servent à rien », a déclaré le président Macky Sall...