Le lancement de la Semaine Nationale de la Petite Enfance et de la Case des Tout-Petits se fera ce mardi 05 décembre 2017, à 09 heures au cours d'une conférence de presse.



La rencontre avec les acteurs des médias est prévue au restaurant Fun city de la résidence Mamoune, sur la VDN, à Dakar.

La semaine nationale de la Petite enfance et de la Case des tout-petits sera l'occasion pour la Directrice générale de l'Agence nationale de la Petite enfance et de la Case des tout-petits d’évaluer les progrès enregistrés relativement à la situation des petits enfants.



Thérèse Faye Diouf est consciente de l'énormité des défis, car "beaucoup d'enfants ne profitent pas du paquet de services."