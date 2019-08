Lancement de la PRASEPRI II : 700 millions répartis entre Fatick, Kaolack et Kaffrine pour accompagner les acteurs locaux.

La région de Kaffrine a reçu ce samedi 3 août, la délégation du ministre de la microfinance, de l'économie solidaire et sociale, Zahra Iyane Thiam. Comme ce fut le cas dans les régions précédemment visitées, à Fatick il s'est tenu un comité régional de développement dont le prétexte était le lancement de la phase test de la plateforme d'appui au secteur privé et à la valorisation de la Diaspora Sénégalaise en Italie (PLASEPRI 2.) Au total, 700 millions de FCFA devraient être injectés dans ces trois régions : Fatick, 250 millions FCFA, Kaolack 200 millions, Kaffrine 200 millions, et 50 millions destinés à la mutuelle d'épargne et de crédit, MEC le Sine.