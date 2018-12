Lancement de la 2ème phase du programme de formation en maroquinerie de luxe : L'ANAMO de Maodo Malick Mbaye envoie 15 jeunes stagiaires en Italie

L'agence nationale de la maison de l'outil (ANAMO) dirigée par Maodo Malick Mbaye, en collaboration avec le ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat, et le ministère de la jeunesse, ont procédé au lancement de la 2e phase du programme de formation de jeunes en Italie ce vendredi 14 décembre 2018. C'était en présence des différents promoteurs du projet, de Anna Bertoglio représentante de l'ambassadeur d'Italie au Sénégal, mais surtout du ministre de la jeunesse Pape Gorgui Ndong.



Ainsi, conformément à la volonté de l'ANAMO de mettre à disposition des artisans un ensemble de ressources techniques et humaines pour l'exercice et la promotion de leurs activités, cette cérémonie de remise de titres de voyage pour l'Italie, décernés à ces quinze stagiaires, vient consolider une dynamique déjà enclenchée avec une première cohorte bénéficiaire dudit programme pour 4 mois de formation.



Dans cette mutualisation des structures en charge de la formation et du développement de la jeunesse, l'ANAMO disposera d'un appui financier estimé à 200 millions de Fcfa prévu pour leur compte dans le budget du ministère de la jeunesse. Ce qui devrait considérablement contribuer à faire de la filière du cuir l'un des piliers de l'économie sénégalaise et favoriser l'implantation d'une unité de production au Sénégal, notamment à Ngaye Mékhé.