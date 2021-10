Lancement de Wallu Senegaal : Me Abdoulaye Wade et ses alliés à l’assaut des collectivités locales.

En direction des élections municipales et départementales prévues le 23 janvier 2022, les initiateurs de la coalition dénommée Wallu Senegaal procéderont à son lancement officiel ce vendredi à la Place du Souvenir Africain, a informé un communiqué de ladite coalition.



La nouvelle coalition électorale sera la bannière sous laquelle le Pds, dirigé par Me Abdoulaye Wade, et ses alliés iront aux élections locales du 23 janvier 2022.



L’ancien Chef d’Etat sénégalais et alliés ont décidé de se frotter à la coalition Yewwi askan wi et à la mouvance présidentielle. Les organisations parties prenantes, au niveau national comme à la base entendent ainsi participer activement à la gestion politique, notamment locale.



L’objectif est de participer activement aux prochaines Locales avec l’objectif d’une centaine de candidats.