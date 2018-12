Lancement d’un Waqf pour la construction de « la Maison du Saint Coran » à Hann Mariste

A Hann Mariste, près de Fort B (la prison des mineurs), va sortir de terre, prochainement, un immeuble R+7 appelé « Maison du Saint Coran ». Il abritera le premier Complexe islamique au Sénégal spécialement dédié aux érudits et à ceux qui ont maîtrisé les versets du Saint Coran. Cette structure, dont la pose de la première pierre a eu lieu ce mardi 25 décembre 2018, se veut également un cadre qui va prendre en charge la capacitation et la formation des maîtres coraniques et des apprenants des versets du Saint Coran. Mais, pour la réalisation de ce projet sur un site de 455 m2 acquis à 120 millions de F Cfa, les initiateurs ont pris l’option de lancer le Waqf. Il s’agit d’une « donation faite à perpétuité par un particulier à une œuvre d'utilité publique, pieuse ou charitable, ou à un ou plusieurs individus ». Ce, pour la prise en charge des travaux prévus pour un délai maximum d’un an.

Le cadre entend abriter, entre autres, une salle de conférence, une mosquée et une grande bibliothèque dotée d’ouvrages les plus rares et des plus chers au monde sur des questions qui portent sur l’islam, a annoncé Birame Pouye, chargé de la communication du Grand prix Senico pour le récital du Coran. Structure qui organise annuellement des concours nationaux pour ceux qui ont mémorisé les versets du Coran.

En l’absence de Serigne Modou Gueye, un guide religieux à Touba, c’est Serigne Abou Moussa Bousso, son représentant qui a procédé à la pose de la première pierre de ce projet pour la construction de la maison du Coran (Darul Quran al Karim). Moustapha Lo, président de la Fédération nationale des écoles coraniques a magnifié la réalisation prochaine de la « Maison du Coran (Darul Al Qoran al Karîm) ».

« Ce complexe sera un socle qui va réunir tous les enseignants coraniques du Sénégal ». Un projet que ses semblables et lui entendent démultiplier dans tous les 45 départements du pays, a-t-il indiqué.