Procédant ce 26 juillet, à la gouvernance de Louga, au lancement du programme ‘’Xeuyou Ndaw Gni’’ dans le secteur de l’environnement et du développement durable avec l’enrôlement symbolique de 50 jeunes nouvellement recrutés, le ministre de l’environnement et du développement durable, Abdou Karim Sall, est revenu sur la répartition du quota alloué au secteur qu’il pilote.



« Pour la déclinaison de ses orientations, le chef de l’État a attribué au secteur de l’environnement et du développement durable un quota de 10 000 jeunes dont la répartition est la suivante : 7.000 pour l’Agence Sénégalaise de la Reforestation et de la Grande Muraille verte (ASRGMV), 3.000 dont 2.000 jeunes pour la Direction des Eaux et Forêts, Chasse et Conservation des Sols et 1.000 pour la Direction de l’Environnement et des Établissements classés », a-t-il confié.



"La cérémonie de lancement dudit programme, tenu ce jour, a permis à 50 jeunes recrues de matérialiser la signature de leurs premiers contrats d’emploi et d’insertion avec l’État. L’acte met en exergue la vision de son excellence Macky Sall, le président de la République déclinée à travers le PSE dont l’axe 2 porte sur le capital humain, la protection sociale et le développement durable", relève le ministre de l’environnement et du développement durable.



À en croire Abdou Karim Sall, appréhendant à sa juste mesure la réalité engendrée par la crise de la Covid-19, le Chef de l’État, à l’issue du conseil présidentiel pour l’insertion et l’emploi des jeunes, tenu le 22 avril à Diamniadio, a réaffirmé que « la jeunesse demeure la force vitale de la nation. La valorisation de son potentiel reste un défi permanent pour le gouvernement à travers l’exécution des politiques publiques dont la territorialisation doit être un principe directeur. »



Ainsi, dans la dynamique, neuf (9) directives ont été dégagées en vue d’intensifier le déploiement national du programme d’urgence pour l’insertion et l’emploi des jeunes doté d’une enveloppe de 450 milliards FCFA pour les années 2021, 2022 et 2023.



« La mise à contribution de ces moyens humains devraient permettre de renforcer l’opérationnalisation de l’initiative majeure du PSE vert. Il s’agit en substance d’accélérer la reforestation du territoire national, de juguler les phénomènes de coupe et de trafic illicite de bois et d’assurer une lutte plus hardie contre les feux de brousse, mais aussi prévenir et combattre les pollutions et nuisances », a soutenu le ministre.



Abdou Karim Sall a également rassuré sur les mécanismes et processus de gouvernance inclusive pour la transparence et l’équité dans les recrutements avec l’ouverture de plateforme d’inscription et la répartition des quotas par département.

« Au total, 56.629 demandeurs d’emplois ont été répertorié à travers la plateforme », a expliqué le ministre.



Il a par ailleurs, renseigné du recrutement prochain de nouveaux agents des eaux et forêts.

« Cette initiative exceptionnelle vient s’ajouter au recrutement massif de 413 agents entre 2020 et 2021 récemment consenti par le Chef de l’Etat au profit du secteur de l’environnement pour la promotion de moyens d’existence durable et l’amélioration des conditions de vie des populations sénégalaises. Au total 600 agents des Eaux et forêts et des parcs seront recrutés d’ici fin 2022 », a-t-il expliqué.



La cérémonie de lancement du programme ‘’Xeuyou Ndaw Gni’’ dans le secteur de l’environnement et du développement durable s’est effectuée en présence du ministre de l’emploi de la formation professionnelle et de l’insertion, Dame Diop, du gouverneur de la région de Louga, de l’adjoint au maire de la commune, Ismaïla Mbengue, du président du Conseil départemental de Louga, Mbéry Sylla entre autres personnalités.