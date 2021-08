Lancement : Samsung dévoile sa nouvelle gamme de smartphones pliables, les Galaxy Fold3 et Zflip3, en plus du Smartwatch et des Buds2...

Le géant sud-coréen de la téléphonie, Samsung, vient de procéder au lancement officiel de ses nouveaux smartphones pliables, à savoir le Galaxy Fold3 (5G) et le Galaxy Zflip (5G), ce mercredi, à Dakar.



"Un nouveau standard de l'expérience mobile de puissants téléphones pliables" d'après la marque qui insiste sur le fait qu'à travers cette troisième génération, "ces appareils intègrent des améliorations clés que les utilisateurs ont demandé... Le Galaxy Zflip et le Galaxy Zflip3 offrent de nouvelles façons uniques de travailler, regarder, jouer, capturer et socaliser...."



Alliant un design des plus modernes, une remarquable capacité de résistance (Armor Aluminium, le Corning Gorilla, et le Glass Victus) et une impressionnante autonomie, ces smartphones pliables comportent également une résistance à l'eau IPX8. Une grande première sur un téléphone pliable. Les Galaxy Fold3 et Zflip3 sont donc "équipés d'écrans robustes, testés sur plus 200.000 pliages. Ce, en plus d'être compatible avec le "S" pen, pour plus de fluidité dans le travail, renseigne le document de présentation.



En effet, avec la série Z, "les utilisateurs devraient avoir accès à plus d'applications qui tirent pleinement parti de l'écran pliable..." Cette cérémonie de lancement a été le prétexte idéal pour aussi procéder au lancement des Galaxy Buds2. "Les écouteurs les plus petits et les plus parfaits de Samsung, mais doté d'une forme incurvée... Pour un ajustement plus parfait..." Peut-on lire dans le dossier de présentation. Les Buds2 viennent donc en quelque sorte renforcer la série Galaxy Z, le gadget parfait pour faire la paire avec le Fold3 et Zflip3 et ou le smartwatch Galaxy.



À en croire Élisabeth Dioh, le Marketing lead Samsung Afrique de l'ouest, il faudra d'abord une certaine harmonisation des prix avant de pouvoir annoncer le prix de vente au Sénégal. Le but étant de proposer ces smartphones pliables à des prix accessibles a-t-elle fait savoir lors de la cérémonie de lancement. "Les Z Fold3 et Zflip3 seront bien moins chers que les versions précédentes."



Notons que Samsung a également innové avec la prise en charge de la réparation d'écrans dans le cadre du programme Samsung Care+ et Samsung service Premium notamment. Pas moins de 90% du coût de réparation seront pris en charge contre 58.000 FCFA que le consommateur (clients détenteur de Galaxy Z authentiques) devra débourser, le tout suivant les conditions de l'offre.