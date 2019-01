Lancement PNDSS III (2019-2028) : « Ce plan sert de balise pour les dix ans à venir afin de faire un travail remarquable dans le secteur de la santé » (Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé)

Le ministère de la Santé et de l’Action Sociale, Abdoulaye Diouf Sarr a présidé ce 25 janvier 2019, au lancement du Plan National de Développement Sanitaire et Social (PNDSS), troisième du genre pour la période 2019-2028.

Ce plan constitue le document de référence en matière de politique de santé et de l’action sociale du gouvernement du Sénégal.

Ainsi, d’après le ministre de la santé et de l’action sociale, ce nouveau plan vise à consolider les acquis, mais aussi à développer de nouvelles initiatives, davantage orientées vers l’atteinte des objectifs fixés dans l’axe 2 du PSE : capital humain, protection sociale et développement durable.