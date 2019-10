Lancement (CPP 2019-2023) : La FAO mobilise plus 11 milliards pour des meilleures conditions du cadre de programmation par pays.

L’organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a procédé, ce jeudi 03 octobre au lancement officiel du cadre de programmation par Pays (CPP) pour le Sénégal (CPP 2019-2023). Ce programme a pour objectif de participer avec l’ensemble des parties prenantes, particulièrement, les institutions nationales, les organisations professionnelles agricoles et les ONG à la stratégie de mobilisation des ressources. À en croire Mr Gouantoeu Robert GUEI, Représentant de la FAO au Sénégal , « ce cadre de programmation par pays est l’instrument de collaboration de la FAO avec un Etat membre, établissant des résultats qui contribuent à l’atteinte des priorités nationales, des priorités régionales et les objectifs de l’organisation, ainsi que les ressources et les partenariats nécessaires ». Poursuivant son speech, le CPP peut aussi prévoir des interventions de secours d’urgence si nécessaire, qui s’inscrivent dans une perspective de développement à long terme du pays. Mais cet appui ne peut pas se faire n’importe comment, cela se fera dans un cadre discutable et qui contribue de façon efficace au programme et aux stratégies que le Sénégal mène.

Venu clôturer ce lancement, le ministre de l’agriculture et de l’équipement Rural, Moussa Baldé a précisé que l’Etat du Sénégal et la FAO vont consolider les acquis, les diversifier et les rendre plus durables pour permettre une bonne production agricole.