Lancement BRT : « Un honneur pour la population de Guédiawaye » (Aliou Sall)

Aussitôt après l’arrivée et la visite guidée du Président Macky Sall, le Maire de la ville de Guédiawaye a pris la parole devant toute une population, venue en masse pour assister au lancement du BRT (Bus Rapide de Transit). Le Maire de la ville de Guédiawaye Aliou Sall a salué les réalisations du Président de la République dans la localité et a profité de ce moment solennel pour officialiser sa réconciliation avec Lat Diop, un grand responsable politique de APR.

Concernant le BRT, le frère du président Sall s’est montré satisfait du lancement de tavaux qui est selon lui, le plus grand projet dans la deuxième phase du plan Sénégal émergent, qui sera bien évidemment utile à la population de Guédiawaye…