Lancement Agropole Sud : La mangue et l’anacarde pour le développement de la production ( El Hadj Djily Mbaye Lô, coordonnateur national)

Le projet de l’agropole Sud est essentiellement constitué de la production et de l’exploitation de la mangue et de l’anacarde. Deux produits agro-forestiers très périssables que la Casamance produit en quantité. Malheureusement, le taux de pourrissement est énorme. Un grand manque à gagner de l’économie nationale. C’est ce qu’a compris l’État du Sénégal qui a mis en place cet agropole pour diminuer le taux exorbitant de pourrissement et par ricochet lutter contre le taux endémique du chômage des jeunes. Pour voir plus clair, nous nous sommes approchés d’El Hadj Djily Mbaye Lô.



« Quand on parle de ce projet, les gens pensent aux plateformes agro-industrielles. Il y a le volet développement de la production » fait-il savoir et d’ajouter que « dans le cadre de notre convention avec l’ISRA, nous avons produit 10.000 plants de manguier, 8.500 plants d’anacarde et 20.000 porte greffe de manguier. Mais aussi améliorer les procès de convention », explique le coordinateur qui prépare le lancement de l’agropole sud à Adéane.