Lancement « Africa make it happen » 2023 : Hapsatou Sy dévoile son « MiTH » au phare des mamelles…

Un rendez-vous international prévu du 9 au 20 mars 2023 au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio où les futurs jeunes entrepreneurs africains pourront rencontrer et échanger dans ce cadre idéal, avec de potentiels investisseurs.



Pour la fondatrice d’Africa MiTH, Hapsatou Sy, qui entend mettre sur pied une vitrine internationale à l’image de Dubaï Expo, il s’agit d’un Projet innovant, mais surtout très ambitieux pour le continent africain. D’après elle, l’Afrique qui est largement en avance contrairement aux idées véhiculées, tient là une belle occasion de montrer tout son génie et toutes les potentialités dont elle regorge.



À l’occasion de ce Africa MiTH 2023, divers pavillons seront dédiés à la promotion de la culture, de l’art et de l’artisanat, de l’agriculture, de l’environnement ainsi qu’à la nouvelle technologie. Ce sera le cas du pavillon dénommé « L’École des Boss » dédié à l’entrepreneuriat ou encore du Business Hall qui réunira en son sein tout ce qu’il faut savoir pour créer au Sénégal et en Afrique.



Pour cette grande première placée sous le haut patronage du président Macky Sall, l’évènement se tiendra en présence de plusieurs leaders et décideurs africains et internationaux, a promis Hapsatou Sy qui a annoncé un budget prévisionnel de plusieurs milliards pour la réalisation de ce « MiTH. »