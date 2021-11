Lancement 2ème édition Fix challenge : Free met une enveloppe de 10 millions pour financer les jeunes porteurs de projets innovants.

Dans le cadre de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat, Free, en collaboration avec Jokkolabs, a lancé ce jeudi à la place du souvenir, la deuxième édition du Fix challenge. Ce programme constitue une belle opportunité pour les jeunes porteurs de projets innovants dans divers domaines tels l’éducation, la santé, la fin Tech, entre autres.



Ainsi, par le biais de ce challenge, Free compte primer les meilleurs projets d’une enveloppe financière, entre 2 et 10 millions de francs CFA, mais aussi, ces jeunes entrepreneurs vont être formés, suivis et appuyés dans la commercialisation de leurs produits, jusqu’à la maturité de leur business.



Free, par la voix de madame Nafi Diagne, la directrice de l’expérience clients et de la transformation digitale, invite ainsi les Sénégalais, porteurs de projets à participer à ce challenge national via la plateforme sur free.sn...