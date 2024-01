Lamine Camara : « J’espère continuer comme ça, pourquoi pas gagner la CAN ! »

Le jeune et talentueux milieu de terrain sénégalais, Lamine Camara s’est exprimé en zone juste après la large victoire du Sénégal pour attirer un ce vendredi sur le Cameroun. Et lui du match lors de la première sortie du Sénégal face a la Gambie, il a réitéré une performance remarquable face au Lion indomptable. Toutefois, le jeune milieu de terrain messin reste lucide , même s’il a grande ambition dans cette CAN. « J’espère continuer comme ça, pourquoi pas gagner la CAN » déclare t’il.

Mouhamadou Moustapha GAYE