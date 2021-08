Lamine Aysa Fall, candidat à la mairie de Thiès-Nord : « Je rêve d'un véritable changement au profit de tous, un changement où les mots se transforment enfin en actes »

"Apporter un véritable changement au profit de toutes les populations de la Zone Nord où les mots se transforment enfin en de véritables actes". Telle est la conviction ferme du responsable de l'Alliance pour la République (APR) Lamine Aysa Fall qui, face à la presse, a déclaré sa candidature pour briguer les suffrages des électeurs à Thiès-Nord.



Après investigation et une analyse profonde des différents secteurs socio économiques, selon Lamine Aysa Fall, pour qui Thiès-Nord souffrent de tous les maux, l'équipe municipale actuelle est en train de commettre un grand désordre.



"Le 23 janvier 2022, notre ville a rendez-vous avec sa propre histoire avec les élections locales. Au moment où je vous parle, notre cité est en proie à de grands désordres : social, économique, environnemental et budgétaire qui entraînent d'autres désordres. L'équipe actuelle, enfermée dans ses certitudes et ses convictions n'a touché à rien sauf au recouvrement des taxes municipales. La différence entre les quartiers et les stratégies de deux poids deux mesures et le clientélisme sont érigés en bonne gouvernance. On ne peut pas critiquer le pouvoir d'un maire tout en le laissant gérer tranquillement comme s'il narguait les populations avec ses pratiques détestables... Il n'est pas normal de continuer à laisser faire", avise-t-il.



Et d'ajouter : "Ce pouvoir local a toujours une réalité, une politique de racket exclusivement menée au profit d'un groupuscule de privilégiés. Je veux donner à Thiès-Nord la vigueur, le rayonnement national et international, l'unité mais aussi la prospérité qu'elle mérite. À la demande de mes concitoyens, j'ai accepté de soumettre ma candidature à l'élection du 23 janvier 2022 au Président Macky Sall (...)." Même si les dés ne sont pas encore jetés, le candidat Lamine Aysa Fall compte attendre les directives de son leader. En plus de sa ferme volonté d'accéder à la tête de la municipalité, le responsable apériste dans la zone nord qui magnifie le "Mburook Sow" promet d'œuvrer avec l'union de toutes les forces vives de la mouvance présidentielle. "Donner à Thiès-Nord son poids et sa voix, rassembler tous les thiessois, tout cela sera possible grâce à notre volonté inébranlable doublée d'une parfaite conscience de nos responsabilités. Je veux plus que tout rassembler, rassembler aujourd'hui les femmes et les hommes de l'APR, de BBY, de notre belle alliance "Mburook Sow" pour que demain, nous puissions réunir l'essentiel des forces vives thiessoises et la cité toute entière", a-t-il fait remarquer, avant de souligner : "Pour Thiès-Nord, je rêve d'un véritable changement au profit de tous, un changement où les mots se transforment enfin en actes. Si je suis désigné tête de liste, avec votre soutien et votre confiance, je prends ici devant vous, l'engagement de l'assurance de la victoire en 2022".



Selon lui, les femmes et la jeunesse doivent prendre la décision du changement face à "une équipe que l'écharpe tricolore a surpris au beau milieu d'un songe!"