Lamb - Ama garde le mystère sur la posture qu’il adoptera face à Franc lors de leur choc explosif

À quelques jours de son affrontement très attendu contre Franc le 16 février, Ama Baldé a fermement répondu aux spéculations selon lesquelles il pourrait être dépassé techniquement par son adversaire. Selon plusieurs observateurs, si le combat se déroulait sur un plan purement technique, Ama risquerait de payer les conséquences. Mais le lutteur, implacable, a rejeté ces accusations d’un revers de main. "Les gens, je les laisse parler, mais je sais que je suis plus fort que Franc. Je le défie en lutte simple, qu’il vienne et je vais bien le corriger, sans problème. Je ne veux pas trahir mes supporters, il ne reste que quelques jours et vous verrez de vos yeux…", a-t-il affirmé, plus déterminé que jamais à prouver sa supériorité sur le ring.