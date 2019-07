Lac Rose / Promotion du Tourisme : Alioune Sarr décline la stratégie de son département

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action décliné dans la feuille de route des 100 premiers jours de son exercice, le Ministre du Tourisme et des Transports Aériens, Alioune Sarr, était ce Lundi 01 Juillet 2019 au Lac Rose, après Tambacounda et Kédougou. Occasion pour le MTTA de décliner la vision, la stratégie et le plan d'action qui tourne autour de trois points: l’interdépendance entre le tourisme et le transport aérien et exploiter la synergie entres ces deux secteurs; regarder avec les acteurs comment valoriser l'offre touristique, la modernisation et l'aménagement des sites; et enfin la promotion de la destination Sénégal en insistant sur le digital...