Lac De Guiers II : « Tapha Tine dinako diokh 2 ème défaite ... 2-0 Laay done ! »

Battu par Lac de Guiers II lors du fameux championnat de lutte avec frappe (CLAF) en 2010, Tapha Tine rêve de prendre sa revanche sur le puncher du Walo. Sauf que ce dernier ne l'entend pas de cette oreille. En effet, interpellé sur cette revanche qui se mijote secrètement dans les salons et autres lieux privés courus par les promoteurs de lutte, Lac II sûr de sa force, est persuadé qu'il fera à nouveau mordre la poussière au géant du Baol. " Tapha Tine dinako diokh 2 ème défaite ... 2-0 Laay done ! " Les dés sont jetés ou du moins presque ! Les pourparlers vont bon train entre les deux camps pour la tenue de cette revanche, 10 ans plus tard...