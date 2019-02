La vraie histoire du faux « Kocc Barma » avec sa petite amie : Ses millions saisis par la DIC sont obtenus d’un prêt bancaire

On aura tout entendu au sujet de son interpellation. M. Dièye a été arrêté le 25 janvier dernier dans un hôtel de la place. Selon les affabulateurs, il est poursuivi pour complicité de trafic de cocaïne, viol et diffusion de données personnelles.

Il est également rapporté qu’il se faisait passer pour le célèbre Kocc Barma pour alpaguer les filles.

Une histoire cousue de fil blanc, qu’une source de Dakaractu, très proche du dossier, démonte.

À en croire celle-ci, le sieur Dièye est un homme d’affaires qui s’active dans la vente de véhicules et mène d’autres activités à l’extérieur du pays. Ainsi, il nous est revenu que la fille était, en réalité, la petite ami de Dièye. Ils filaient le parfait amour. D’ailleurs, il est versé dans le dossier que la voiture X5 que conduisait cette dernière appartenait à l’homme d’affaires.

Note source met la main au feu pour informer qu’un projet de mariage était ficelé. « Dièye détient des vidéos intimes de la fille Dieynaba et ce n’est pas la première fois qu’ils se voyaient à l’hôtel », ajoute-t-on.

À la question de savoir si le vendeur de véhicules était malade. Notre gorge profonde répond par l’affirmative. Il a bel et bien un début d’Avc. Ce qui ne veut pas dire, contrairement aux rumeurs portées par les cancans, qu’il est admis dans un hôpital. Pour que nul n’en ignore, Dièye se soigne à l’infirmerie de la prison de Rebeuss où il séjourne.

Pour rappel, c’est Dieynaba Thiam, actrice dans la série Nafi qui avait vendu la mèche, annonçant, via son compte Snap, que Kocc a été arrêté.