La violence politique à l’égard des femmes : « Ce qu’on a vu à l’assemblée ne concerne malheureusement pas que le Sénégal » (ONU Femmes)

Pour éradiquer toutes les formes de violence faite aux femmes, cette année pour la campagne des 16 jours d’activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles, les activistes qui se battent contre ce phénomène social ont mis les paris sur la mobilisation des femmes jeunes et moins jeunes dans la vie quotidienne, sur les réseaux sociaux et sur le digital, pour porter la voix des femmes. Cette campagne qui se déroule chaque année du 25 novembre au 10 décembre a été célébrée sous la bannière « tous unis! L’activisme pour l’élimination de la violation à l’égard des femmes et des filles. »

Pour ce qui est de la violation à l’égard des femmes et des filles, les formes plus répandues sont les violences physiques et verbales. Et l’exemple le plus récent a été la violation physique des députés hommes envers leurs collègues femmes...